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رويترز: «بايدن» أدرك أن «بن سلمان» عملاق الطاقة وحاكمها المطلق

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ولي عهد السعودية
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الخميس، 14-07-2022 10:06 ص

نشرت وكالة الأنباء العالمية رويترز تقريراً بعنوان "أمير المملكة العربية السعودية القوي لم ينحن للضجة الغربية"، وذلك بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة.

وقالت الوكالة في تقريرها: "‏"ولي عهد السعودية خرج منتصراً و لم يرضخ لانتقادات وضغط الغرب ، والذين هاجموه سابقاً يسعون للحصول على دعمه حالياً، وفي الواقع هو زعيم يدير أحد أكبر الاقتصادات بالعالم لعدة عقود قادمة".
وأضافت: " بايدن والقادة الأوروبيين أدركوا أن لا أحد يستطيع تجاهل عملاق الطاقة العالمي وحاكمها المطلق الأمير محمد بن سلمان".
 

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