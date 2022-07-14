رويترز: «بايدن» أدرك أن «بن سلمان» عملاق الطاقة وحاكمها المطلق

الخميس، 14-07-2022
10:06 ص
نشرت وكالة الأنباء العالمية رويترز تقريراً بعنوان
"أمير المملكة العربية السعودية القوي لم ينحن للضجة الغربية"، وذلك بالتزامن
مع زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة.
وقالت الوكالة في تقريرها: ""ولي عهد السعودية
خرج منتصراً و لم يرضخ لانتقادات وضغط الغرب
، والذين هاجموه سابقاً يسعون للحصول على دعمه حالياً، وفي الواقع هو زعيم يدير أحد
أكبر الاقتصادات بالعالم لعدة عقود قادمة".
وأضافت: " بايدن
والقادة الأوروبيين أدركوا أن لا أحد
يستطيع تجاهل عملاق الطاقة
العالمي وحاكمها المطلق الأمير محمد بن سلمان
".