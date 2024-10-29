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أنهى حياة والده ووالدته.. السعودية تعلن تنفيذ حكم الشرع في عبدالمحسن الحارثي

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أنهى حياة والده ووالدته.. السعودية تعلن تنفيذ حكم الشرع في عبدالمحسن الحارثي

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الثلاثاء، 29-10-2024 11:13 ص

 

 

أصدرت وزارة الداخلية، السعودية، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة، فيما يلي نصه:

 

 قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى)

 

 وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)

 

 أقدم / عبدالمحسن بن مسعود بن حيسون الحارثي - سعودي الجنسية -، على قتل كل من والده مسعود بن حيسون بن مساعد الحارثي، ووالدته شيمة بنت حيسون بن حامد الحارثي - سعوديي الجنسية -، وذلك بطعنهما بأداة حادة مما أدى إلى وفاتهما.

 

 وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه، وقتله قصاصًا وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

 

 وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني / عبدالمحسن بن مسعود بن حيسون الحارثي - سعودي الجنسية -، يوم الاثنين بتاريخ 25 / 04 / 1446هـ الموافق 28 / 10 / 2024م بمنطقة مكة المكرمة.

 

 ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

 

 والله الهادي إلى سواء السبيل.

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