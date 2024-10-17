معظمهم في جهات سيادية.. السعودية تعلن عن تفكيك شبكة مخدرات ومفاجأة بشأن أفرادها

أعلنت وزارة الداخلية السعودية الكشف عن شبكة تهريب وترويج مخدرات في الرياض وقامت بتفكيكها وإلقاء القبض على 21 متهما معظمهم من منسوبي وزارات الداخلية والدفاع والحرس الوطني وغيرها، وفقًا لبيان أصدرته الداخلية السعودية الأربعاء.

وجاء في بيان الداخلية: "أعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية الكشف عن شبكة إجرامية لتهريب وترويج المخدرات بمنطقة الرياض وتفكيكها، بناء على ما توافر لدى الجهة المختصة بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات".

وتابعت الداخلية في بيانها بالقول إنها ألقت القبض على 21 متهمًا "بينهم (16) متهمًا من منسوبي وزارات (الداخلية والحرس الوطني والدفاع والبلديات والإسكان والعدل)"، مشيرة إلى أن أنها أحالتهم للنيابة العامة واتخذت "الإجراءات النظامية بحقهم".

وأردفت الداخلية في بيانها بالقول: "وتنوعت أدوار المتهمين الإجرامية في تهريب المخدرات من خارج المملكة، واستبدال المواد المخدرة المضبوطة بشبيهة لها قبل إتلافها من جهة الاختصاص، ونقلها، وترويجها، والاتجار بها، وإتلاف معاملات متهمين في قضايا مخدرات، وتسريب معلومات محكومياتهم لهم".

وختمت الوزارة بيانها بالقول: "ووزارة الداخلية إذ تُعلن ذلك لتؤكد أن الجهات الأمنية ستتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن هذه البلاد واستقرارها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها كائنًا من كان، متيقظة لجميع المُخططات الإجرامية التي تُحاك لاستهداف أمن الوطن وشبابه بالمخدرات".