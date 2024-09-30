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مصرع 2 من رجال الإطفاء في حريق هائل بالسعودية (فيديو)

مصرع 2 من رجال الإطفاء في حريق هائل بالسعودية (فيديو)

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الإثنين، 30-09-2024 10:59 ص

 

وثق مقطع فيديو، مصور من أعلى مبنى مجاور، حجم الاضرار التي لحقت بسوق جدة الدولي في حي الروضة بالمملكة العربية السعودية.

وأظهر الفيديو، تصاعد الدخان الكثيف إثر الحريق الهائل الذي نشب أمس الأحد، في سوق جدة الدولي.

وتساقطت وجهات السوق بينما احترقت البضائع بالكامل، بعدما التهمتها النيران.

ومن جانبها سيطرت فرق وآليات الدفاع المدني على مصادر النيران ومنعت انتشارها إلى المباني المجاورة.

ويعتبر سوق جدة الدولي، الذي أنشئ قبل 41 عامًا، من أقدم الأسواق في المملكة، حيث يتميز بوجود شلالات ونوافير مائية تحتوي على صغار السلاحف التي تسبح داخلها.

فيما نعت المديرية العامة للدفاع المدني الجندي أول أكرم جمعة الجهني، والجندي عبدالله مناحي السبيعي، اللذين استشهدا أثناء أداء مهام عملهما في إخماد حريق سوق جدة الدولي بحي الروضة.

وكان الحريق قد اندلع فجر أمس وباشرته 20 فرقة ما بين إطفاء وإنقاذ وسنوركل من جدة والعاصمة المقدسة.

 وتطلبت عمليات الإخماد أكثر من 14 ساعة، وذلك نظراً إلى طبيعة المواد المحترقة الموجودة بالمحلات التجارية المحترقة وكونه من الأسواق التجارية القديمة، إذ يتجاوز عمره أكثر من 40 عاما.


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