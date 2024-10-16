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قرار سعودي مفاجئ بشأن السودانيين في مصر

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الأربعاء، 16-10-2024 01:07 م

كشفت مصادر إعلامية أن السفارة السعودية في القاهرة منعت منح التأشيرة للسودانيين القادمين إلى مصر بطريقة غير شرعية.

وبحسب وسائل إعلام سودانية فقد حددت السعودية شرطين تمثلا في وجود ختم دخول شرعي، وتوثيق كل إثباتات صلة القرابة من السفارة السودانية والخارجية المصرية.

 

وكانت مصر وضعت ضوابط قانونية واضحة لدخول السودانيين عبر المنافذ الحدودية بين مصر والسودان، في ظل الأزمة الحالية التي تعاني منها السودان.

 

ووضعت مصر ضوابط ميسرة على المنافذ الحدودية لدخول المواطنين السودانيين، بشرط توافر جواز السفر والتنسيق مع السفارة المصرية في الخرطوم، مع إمكانية الدخول دون تأشيرة مسبقة.

 

وكشفت القنصلية المصرية في السعودية عن الإجراءات الخاصة بتقديم طلب تأشيرة دخول السودانيين إلى مصر، مشيرة إلى أنها ستتغير اعتبارا من 13 أكتوبر 2024.

 

وأعلنت القنصلية أن تأشيرة الدخول ستكون مجانية تمامًا، دون أي رسوم على المتقدمين.

 

وأضافت في إعلان لها:يمكن للراغبين في الحصول على التأشيرة التقديم عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected] على المتقدمين رفع جميع المستندات المطلوبة في ملف واحد لكل طلب بصيغة PDF، على أن يحتوي كل ملف على بيانات شخص واحد فقط.

 

وتابعت : :لا يُسمح بتجميع الطلبات لأكثر من شخص في ملف واحد، بينما يمكن لأفراد الأسرة الواحدة إرسال أكثر من ملف في رسالة واحدة.

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