أنباء عن وفاة المرشد الأعلى لإيران

— إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) December 6, 2020
وعاد وقال: "علي الخامنئي نقل صلاحيات حكمه إلى أبنه مجتبى .. هل أصبحت جمهورى اسلامى در إيران ملكية مطلقة لآل الخامنئي ومنصب رهبر فيهم ويرثون البلاد والعباد هل أصبح الفرس أصحاب ثالث أقدم حضارة بالتاريخ رعاع يسوسونهم بالعصا ملالي رهبر .. ؟!! عجباً للزمن".
وكانت قناة الحرة الأمريكية قد ذكرت "أن مصادر من داخل إيران أفادت بأن المرشد الإيراني علي خامنئي نقل جميع سلطاته إلى نجله مجتبى بعد تدهور حالته الصحية، في وقت تمر البلاد مع أزمات عديدة آخرها اغتيال أحد أبرز علمائها في المجال النووي قبل نحو أسبوع داخل طهران".