الإثنين، 16-11-2020
10:17 ص
متابعات- أمينة عبد العال
تشهد مقبرة بهشت-
زهرة في العاصمة الإيران
ية طهران أعداد غير مسبوقة من حالات الدفن علي مدار
الخمسين عام الماضية ، وتضاعفت سعة المقبرة 3 مرات من خلال استخدام مدافن من 3
أدوار .
و أدي ارتفاع عدد
الإصابات بفيروس " كورونا " في إيران
بتسجيل 12 ألف إصابة في 11 نوفمبر
مما دق ناقوس الخطر و إطلاق التحذيرات مما وصفوه " مذبحة كورونا " ،
حسبما جاء في موقع " راديو فاردا " الإيران
ي الذي يبث من التشيك .
جدير بالذكر أن حصيلة
الضحايا الناجمة عن فيروس " كورونا" في إيران
زادت خلال الأسابيع
الماضية بنسبة 40% منذ أوائل سبتمبر مع تسجيل أكثر من 400 وفاة جديدة كل يوم بدأ
من نوفمبر الجاري ، لتصل حالات الوفاة إلي 41 ألف شخص ووصل عدد المصابين 762 ألف
شخص .