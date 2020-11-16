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صادمة.. مقابر " 3 أدوار " لاستيعاب وفيات " كورونا " في هذه البلد

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 16-11-2020 10:17 ص متابعات- أمينة عبد العال
تشهد مقبرة بهشت- زهرة في العاصمة الإيرانية طهران أعداد غير مسبوقة من حالات الدفن علي مدار الخمسين عام الماضية ، وتضاعفت سعة المقبرة 3 مرات من خلال استخدام مدافن من 3 أدوار .
و أدي ارتفاع عدد الإصابات بفيروس " كورونا " في إيران بتسجيل 12 ألف إصابة في 11 نوفمبر مما دق ناقوس الخطر و إطلاق التحذيرات مما وصفوه " مذبحة كورونا " ، حسبما جاء في موقع " راديو فاردا " الإيراني الذي يبث من التشيك .
جدير بالذكر أن حصيلة الضحايا الناجمة عن فيروس " كورونا" في إيران زادت خلال الأسابيع الماضية بنسبة 40% منذ أوائل سبتمبر مع تسجيل أكثر من 400 وفاة جديدة كل يوم بدأ من نوفمبر الجاري ، لتصل حالات الوفاة إلي 41 ألف شخص ووصل عدد المصابين 762 ألف شخص .
 

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