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أمير الكويت يوجه رسالة هامة لـ"السيسي"

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أمير الكويت يوجه رسالة هامة لـ"السيسي"
 
الأحد، 15-11-2020 03:25 م
وجه أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رسالة هامة للرئيس عبد الفتاج السيسي، كما أكد الدور الهام الذي تلعبه مصر كركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، ومواصلة التنسيق وتعزيز العلاقات بين البلدين.

جاء هذا خلال استقباله وزير الخارجية، سامح شكري اليوم الأحد.


وصرح أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن الوزير شكري "استهل اللقاء بنقل تهنئة رئيس الجمهورية إلى أمير دولة الكويت لتولي سموه مقاليد الحكم وتسمية الشيخ مشعل الأحمد الصباح وليا للعهد، كما قام بتسليم سموه الرسالة الموجهة من الرئيس السيسي".

وأضاف حافظ أن الوزير شكري أعرب عن تطلع مصر للاستمرار في تعزيز العلاقات الوطيدة مع الكويت وتحقيق مزيد من الاختراق في مجالات التعاون الثنائي خلال المرحلة القادمة، وبما يصُب في مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، كما أوضح وزير الخارجية "تقدير مصر قيادة وحكومة وشعبًا لمواقف دولة الكويت الداعمة لمصر خلال السنوات الأخيرة، وللدور المُقدر للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، في دعم مسيرة العلاقات الثنائية".

من جانبه، طلب أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد نقل تحياته وتقديره إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتطلعه إلى تلبية الدعوة في أقرب فرصة ممكنة، مؤكدا على "الدور الهام الذي تلعبه مصر كركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، وعلى وقوف الكويت مع الشقيقة مصر فيما تتخذه من إجراءات لحماية مصالحها وفي سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور رفيع المستوى بين البلدين، على ضوء العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة القائمة بينهما".

 

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