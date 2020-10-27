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الكويت تتلقي مليون جرعة لقاح " كورونا" وتحدد الفئات المستحقة

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 27-10-2020 11:44 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت مصادر حكومية كويتية عن وصول لقاح فيروس " كورونا" المستجد إلي الكويت في بداية العام القادم لافتة إلي أن الدفعة الأولي من اللقاح والتي ستبلغ حوالي مليون جرعة ستخصص للمواطنين والعاملين في المجال الصحي و الخطوط الأمامية و كبار السن و أصحاب الأمراض المزمنة علي أن تتلوها الشرائح الأخرى .
و أشارت المصادر إلي أن اللقاح سيتم استيراده من 3 شركات لها تجارب ناجحة وآمنة، وهي شركة أمريكية، وشركة أمريكية - ألمانية، وأخرى بريطانية - هولندية، مشيرة إلى أنه تم إنجاز الاتفاق مع الشركات الثلاث، لتكون الكويت من الدول الأولى بعد اعتماد استيراد اللقاح، لافتة إلي أن اللقاح سيحتاج مراحل عديدة تتضمن التصنيع و التوريد والشحن ، حسبما نشرت " صدي البلد " .
و لفت المصدر إلي أن السيطرة علي الفيروس تتطلب تطعيم كل شرائح المجتمع من مواطنين ووافدين باللقاحات وهو ما ستعكف علي دراسته اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء الكويتي أمس برئاسة ويزر الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح .
 

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