الثلاثاء، 27-10-2020
11:44 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت مصادر حكومية
كويتية عن وصول لقاح فيروس " كورونا
" المستجد إلي الكويت
في بداية العام
القادم لافتة إلي أن الدفعة الأولي من اللقاح والتي ستبلغ حوالي مليون جرعة ستخصص للمواطنين
والعاملين في المجال الصحي و الخطوط الأمامية و كبار السن و أصحاب الأمراض المزمنة
علي أن تتلوها الشرائح الأخرى .
و أشارت المصادر إلي أن اللقاح سيتم استيراده من 3 شركات لها
تجارب ناجحة وآمنة، وهي شركة أمريكية، وشركة أمريكية - ألمانية، وأخرى بريطانية - هولندية،
مشيرة إلى أنه تم إنجاز الاتفاق مع الشركات الثلاث، لتكون الكويت
من الدول الأولى بعد
اعتماد استيراد اللقاح، لافتة إلي أن اللقاح سيحتاج مراحل عديدة تتضمن التصنيع و
التوريد والشحن ، حسبما نشرت " صدي البلد " .
و لفت المصدر إلي أن السيطرة علي الفيروس تتطلب تطعيم كل شرائح المجتمع من
مواطنين ووافدين باللقاحات وهو ما ستعكف علي دراسته اللجنة التي شكلها مجلس
الوزراء الكويت
ي أمس برئاسة ويزر الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح .