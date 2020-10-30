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الحقيقة في واقعة الاعتداء بالكويت مفاجئة للجميع

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الحقيقة في واقعة الاعتداء بالكويت مفاجئة للجميع
 
الجمعة، 30-10-2020 04:29 م الطيب حسين
فوجئ الجميع بحقيقة مقطع الفيديو الذي تداوله رودا مواقع التواصل الاجتماعي، على أنه وقع في الكويت.


وتداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو لمحاولة الاعتداء على أحد الأشخاص داخل أحد المحال التجارية، إلا أنهم ذكروا أن الواقعة لمصري يصد اعتداء عليه في الكويت.

وزعم آخرون أنه أردني الجنسية.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول، قيام ذلك الشخص بصد محاولة الاعتداء من شخصين، وضربهما بقسوة، حتى فرا هاربين منه.

حقيقة الفيديو أنه في البرازيل في ولاية ميناس جيرايس، ولم يكن هناك تواجد لأي شخص مصري أو أردني، ووقعت المشاجرة بين مسؤول خدمة توصيل الطلبات للمنازل، يعمل في أحد المحلات، حدثت تلك الواقعة في 12 أكتوبر الماضي، الساعة الثامنة مساء بتوقيت البرازيل، بحسب ما نشره موقع "ميناس جيرايس" البرازيلي.

 

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