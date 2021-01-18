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أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة

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أمير الكويت
 
الإثنين، 18-01-2021 12:20 م المصريون

أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، بأن أمير الكويت قبل اليوم الاثنين، استقالة رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد والوزراء، على أن يستمر كل منهم في تصريف العاجل من الأمور.
كان رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح قد قدم استقالة الحكومة لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر صباح الأربعاء الماضي.
وتأتي استقالة الحكومة في خضم أزمة سياسية بعد أن طلب نواب بالبرلمان استجواب رئيس الوزراء حول قضايا من بينها تشكيلة الحكومة، إذ يعتبر عدد من النواب أنه وقع اختيار “عناصر تأزيمية في مجلس الوزراء” كما لم تتم مراعاة اتجاهات المجلس الجديد الذي يغلب عليه نواب من أصحاب التوجهات المعارضة.
 

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