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تطورات سريعة.. استقالة الحكومة الكويتية

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رئيس الوزراء الكويتي
 
الثلاثاء، 12-01-2021 07:13 م محمد فضل - متابعات
كشف الناطق باسم الحكومة الكويتية، أن الوزراء قدموا استقالةهم لرئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ووضعوها تحت تصرفه.
وقال طارق المزرم في تغريدة على تويتر، إن رئيس الوزراء استقبل “في قصر السيف اليوم (الثلاثاء) نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح، وأصحاب المعالي الوزراء، حيث رفع لسموه استقالة كل من أعضاء الحكومة، واضعين إياها تحت تصرف سموه”.
وأوردت وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، أن ذلك جاء “في ضوء ما آلت إليه تطورات الأوضاع الراهنة، في العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة، وما تقتضيه المصلحة الوطنية”.
وفي الثامن من ديسمبر، أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قرارا أميريا بإعادة تعيين الشيخ صباح الخالد الصباح، رئيسا لمجلس الوزراء.
وكان الشيخ صباح الخالد الصباح قد تقدم باستقالة الحكومة قبل ذلك يومين، في أعقاب إجراء انتخابات برلمانية.
 

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