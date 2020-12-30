الأربعاء 30 ديسمبر 2020
توقيت مصر 20:32 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

معلومات مثيرة عن الصورة التي هزت الجميع في تفجيرات مطار عدن

إجراء مصري هام بشأن مقتل المعلم المصري في السعودية

بيان ناري من السعودية بشأن انفجار عدن

عفاف رشاد.. تزوجت «السبكي» وخلعت الحجاب لأغرب سبب

أول صور لضحايا استهداف مطار عدن

السعودية توقف مسلسل "ضحايا حلال" بعد عرض مشاهد مخلة

زوجة أمين شرطة تطلب الخلع بعد أشهر من الزواج والسبب صادم

مصادر خاصة تكشف سر نجاة أعضاء الحكومة من تفجير مطار عدن

فنان شهير يوجه اتهامًا للفندق الذي توفى فيه حاتم علي

الآثار تقر إجراءات جديدة لتنشيط السياحة الثقافية

ADS
 

انفجار قرب القصر الذي انتقلت إليه الحكومة بعد تفجير مطار عدن

_116302192_mediaitem116302191
انفجار
 
الأربعاء، 30-12-2020 06:50 م محمد فضل

أوردت وكالة “رويترز”، عن سكان يمنيين قولهم إنهم سمعوا دوي انفجار قرب قصر المعاشيق الذي نقلت إليه الحكومة اليمنية الجديد، وذلك بعد الهجوم على مطار عدن اليوم الأربعاء.
فيما أفادت الوكالة، بأنه لم يتضح سبب الانفجار حتى الآن، كما لم ترد أي تقارير عن إصابات جراء الانفجار الذي وقع.
كان مطار عدن، قد تعرّض في وقت سابق من اليوم، بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة إليه، لقصفٍ صاروخي خلّف 22 قتيلا على الأقل، وأكثر من 50 جريحًا، وفق بيانات وزارة الصحة في البلاد.
وحمّل معمر الإرياني، وزير الإعلام في “حكومة هادي”، الحوثيين المسؤولية عن الهجوم، لكن الجماعة نفت وقوفها وراء الاعتداء.
 

إقرأ ايضا

EqgHOvZXUAc0upO

معلومات مثيرة عن الصورة التي هزت الجميع في تفجيرات مطار عدن

202012301237563756

بيان ناري من السعودية بشأن انفجار عدن

109-145602--_15fec5cc21c30a_700x400

قتلى وجرحى.. الكشف عن حالة وزراء الحكومة الجُدد بعد استهداف مطار عدن

أخبار متعلقة

202012301237563756

بيان ناري من السعودية بشأن انفجار عدن

109-145602--_15fec5cc21c30a_700x400

قتلى وجرحى.. الكشف عن حالة وزراء الحكومة الجُدد بعد استهداف مطار عدن

160568303153843300

انفجار يهز وسط مدينة ناشفيل الأمريكي

قرقاش

قرقاش: حل الأزمة اليمنية في يد هؤلاء

اتفاق الرياض

تصريحات جديدة من بن سلمان عن اتفاق الرياض

119-083205-yemen-mine-crimes-houthis_700x400

باحثة أمريكية تكشف دور مباشر لقطر في تمويل وتسليح ميلشيات الحوثي