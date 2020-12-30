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قتلى وجرحى.. الكشف عن حالة وزراء الحكومة الجُدد بعد استهداف مطار عدن

شاهد.. لحظة انفجار مطار عدن بالحكومة اليمنية الجديدة

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قتلى وجرحى.. الكشف عن حالة وزراء الحكومة الجُدد بعد استهداف مطار عدن

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انفجار مطار عدن
 
الأربعاء، 30-12-2020 02:22 م المصريون

حمل وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، معمر الإرياني، جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) المسؤولية عن الهجوم الذي استهدف اليوم الأربعاء مطار العاصمة المؤقتة عدن.
وأكد الإرياني، في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، عدم وقوع إصابات بين أعضاء الحكومة الجديدة جراء الهجوم الذي استهدف مطار عدن عقب وصولهم إليه، واصفا الاعتداء بـ"الهجوم الإرهابي الجبان".
وكتب :" نطمئن ابناء شعبنا العظيم ان جميع اعضاء الحكومة بخير، ونؤكد ان الهجوم الارهابي الجبان الذي نفذته مليشيا الحوثي المدعومة من ايران لمطار عدن لن يثنينا على القيام بواجبنا الوطني وان دمائنا وارواحنا لن تكون اغلى من دم اليمنيين.. نترحم على أرواح الشهداء، ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل".
وكان مطار عدن تعرض  للاستهداف بعدد من الصواريخ عقب وصول طائرة كانت تقل الحكومة الجديدة إليه.
وأفاد مصدر أمني لوكالة "رويترز" بسقوط خمسة قتلى على الأقل وعشرات الجرحى جراء الهجوم.
 

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