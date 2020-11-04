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أمير الكويت لوزير الداخلية : القانون سيطبق علي الجميع

أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
 
الأربعاء، 04-11-2020 02:38 م متابعات- أمينة عبد العال
أكد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أن توطيد دعائم الأمن والاستقرار هو الأساس الذي لا غني عنه لاستمرار وفعالية حركة الحياة العامة في كل بلد من بلدان العالم .
وأضاف الأمير في أول زيارة له لوزير الداخلية الكويتية  منذ توليه الحكم إلي أن تعزيز دعائم الاستقرار وبث الطمأنينة في كافة ربوع البلاد وتأمين أمن وسلامة المواطن وكل من يقيم علي هذه الأرض الطيبة وحماية أرواحهم و ممتلكاتهم تتصدر جميع أولوياتنا .
و دعا الأمير ‘لي عدم التهاون وتطبيق القانون علي الجميع وتكريس الانضباط المطلوب لتعزيز هيبة الأمن والعدالة والمحافظة علي أن يون رجل الأمن دائم القدوة الصالحة .
 

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