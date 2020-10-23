الكويت ترحل 70% من العمالة الوافدة

الجمعة، 23-10-2020
11:36 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت مصادر وزارية كويتية عن خطة للحكومة تعتزم تطبيقها لترحيل 70 % من
العمالة الوافدة
في الكويت
.
و أشارت الصحافة المحلية إلي عزم الحكومة
علي توطين 160 ألف وظيفة في
القطاع الخاص وترحيل العمالة الهامشية و الأمية لافتة إلي أن المدة الزمنية التي
استهدفها التصور الحكومي لعلاج اختلال التركيبة السكانية هي 5 سنوات .
وقال رئيس لجنة تنمية الموارد بالبرلمان الكويت
ي خليل الصالح أن مشكلة
التركيبة السكانية ظهرت بوضوح بعد جائحة " كورونا" ، لافتا إلي أن إقرار
قانون تنظيم التركيبة السكانية لضبط صياغة القانون الذي اعتبر فصل جديد للتعاون
بين الحكومة
والمجلس و أن فكرة القانون تعتمد علي إلزام الحكومة
بإصدار لوائح
تتضمن الآليات و الأحكام بخصوص العمالة الوافدة
.