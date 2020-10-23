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الكويت ترحل 70% من العمالة الوافدة

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 23-10-2020 11:36 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت مصادر وزارية كويتية عن خطة للحكومة تعتزم تطبيقها لترحيل 70 % من العمالة الوافدة في الكويت .
و أشارت الصحافة المحلية إلي عزم الحكومة علي توطين 160 ألف وظيفة في القطاع الخاص وترحيل العمالة الهامشية و الأمية لافتة إلي أن المدة الزمنية التي استهدفها التصور الحكومي لعلاج اختلال التركيبة السكانية هي 5 سنوات .
وقال رئيس لجنة تنمية الموارد بالبرلمان الكويتي خليل الصالح أن مشكلة التركيبة السكانية ظهرت بوضوح بعد جائحة " كورونا" ، لافتا إلي أن إقرار قانون تنظيم التركيبة السكانية لضبط صياغة القانون الذي اعتبر فصل جديد للتعاون بين الحكومة والمجلس و أن فكرة القانون تعتمد علي إلزام الحكومة بإصدار لوائح تتضمن الآليات و الأحكام بخصوص العمالة الوافدة .
 

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