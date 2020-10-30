عاجل.. أمير الكويت يتخذ هذا الإجراء بعد زلزال تركيا

الجمعة، 30-10-2020
08:08 م
الطيب حسين
بعث أمير الكويت
الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ببرقية تعزية إلى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، بضحايا الزلزال الذي ضرب مواقع غرب تركيا اليوم الجمعة.
كما بعث ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء يبعثان ببرقيتي تعزية مماثلتين.
وضرب زلزال في وقت سابق، بلغت قوته 6.6 درجات على مقياس ريختر، ولاية إزمير غربي تركيا.
وأشار بيان صادر عن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، إن "زلزالا وقع بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر، مركزه بحر إيجة، قبالة سواحل مدينة سفري حصار، غربي البلاد".
وأضاف، أن "الزلزال وقع على بعد 17 كيلومترا من سواحل المدينة التابعة لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلومتر تحت سطح الأرض".