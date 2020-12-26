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أمنية غريبة تطلبها ملكة بريطانيا في عام 2021

ملكة بريطانيا
ملكة بريطانيا
 
السبت، 26-12-2020 10:27 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا ، في رسالتها السنوية بمناسبة الاحتفالات بعيد الميلاد أن ما يريده الكثيرون كهدية هذا العام هو مجرد " العناق " .
و أشارت في تصريحاتها إلي أن الاحتفالات ستكون وقت عصيب لمن فقدوا أحبائهم بسبب جائحة كوفيد_19 ولن يتمكنوا من ملاقاة ذويهم بسبب القيود المفروضة لمكافحة تفشيها ، حسبما نشرت " رويترز " .
و ذكرت الملكة البالغة من العمر 94 عام في خطابها المعتاد المسجل الموجه لبلادها في يوم الميلاد مرارا الأمل في المستقبل و اعترفت أن ملايين البريطانيين لن يتمكنوا من الاستمتاع باحتفالاتهم المعتادة هذا العام .
و أضافت "بالطبع بالنسبة لكثيرين، هذا الوقت من العام سيشوبه الحزن والحداد على فقد أحباء لهم، وآخرون سيفتقدون أصدقاءهم وعائلاتهم بسبب المسافات التي تفصلهم كإجراءات سلامة، بينما كل ما يريدونه حقا هو معانقة فحسب، أو مصافحة حارة ، و إن كنت واحدا منهم فلست وحدك، دعني أؤكد لك أنك في قلبي ودعواتي" .
جدي بالذكر أن الملكة ستقضي عيد الميلاد في هدوء في قلعة وندسون مع زوجها الأمير فيليب " 99 عام " .
 

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