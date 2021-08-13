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أمطار رعدية و ثلوج علي هذه المناطق بالمملكة

ارشيفية
ارشيفية
Native
الجمعة، 13-08-2021 11:02 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية عن حالة الطقس اليوم الجمعة 13 أغسطس في المملكة.
وأشار المركز في بيانه الذي تداولته الصحف المحلية إلي أنه سيكون هناك استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مرتفعات مناطق (جازان، عسير),كذلك يتوقع هطول امطار رعدية على مرتفعات منطقة الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة, في حين يكون الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط بسرعة 15-40كم/ساعة, وجنوبية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-32كم/ساعة تتحول مساء إلى شمالية, وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-30 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
 

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