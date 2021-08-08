أمطار رعدية و رياح علي هذه المناطق في المملكة

الأحد، 08-08-2021
09:53 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة
العربية السعودية عن حالة
الطقس اليوم الأحد 8 أغسطس في المملكة
.
وأشار المركز في بيانه الذي تداولته الصحف المحلية إلي أنه سيكون هناك هطول أمطار رعدية
من متوسطة الى غزيرة مع نشاط للرياح السطحية على مناطق (نجران
، جازان ، عسير
، الباحة
، مكة المكرمة ، )، كما يشمل نشاط الرياح السطحية الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية
الغربية وأجزاء من شمال ووسط المملكة
.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر
ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل
إلى مترين ونصف على الجزئيين الجنوبي والأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج
على الجزئيين الجنوبي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية
غربية الى شمالية شرقية بسرعة 12-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف
، وحالة البحر خفيف الموج .