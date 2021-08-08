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أمطار رعدية و رياح علي هذه المناطق في المملكة

ارشيفية
ارشيفية
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الأحد، 08-08-2021 09:53 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية عن حالة الطقس اليوم الأحد 8 أغسطس في المملكة.
وأشار المركز في بيانه الذي تداولته الصحف المحلية إلي أنه سيكون هناك هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مع نشاط للرياح السطحية على مناطق (نجران ، جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة ، )، كما يشمل نشاط الرياح السطحية الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من شمال ووسط المملكة .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزئيين الجنوبي والأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج على الجزئيين الجنوبي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 12-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الموج .
 

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