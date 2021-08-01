أمطار رعدية وثلوج علي هذه المناطق بالمملكة

الأحد، 01-08-2021
08:59 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية عن حالة
الطقس اليوم الأحد .
وأشار المركز في بيانه الذي تداولته الصحف المحلية إلي هطول أمطار رعدية
مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق( جازان، عسير
، الباحة، ،نجران ،مكة المكرمة
،المدينة المنورة). ورياح نشطة على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية و الجنوبية
الغربية تمتد حتى منطقة نجران و أجزاء من منطقة الرياض
.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر
ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-32 كم/ساعة. وجنوبية
غربية الى غربية على الجزئيين الجنوبي والاوسط بسرعة 15-45/ساعة ، وارتفاع الموج من
متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزئيين الجنوبي والاوسط ، وحالة البحر متوسط
الموج تصل الى مائج على الجزئيين الجنوبي والاوسط ، فيما تكون حركة الرياح السطحية
على الخليج العربي جنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة ، وارتفاع الموج
من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.