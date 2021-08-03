تعرف على طقس اليوم الثلاثاء بالسعودية

الثلاثاء، 03-08-2021
09:03 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية عن حالة
الطقس اليوم في المملكة .
وأشار المركز في بيانه الذي تداولته الصحف المحلية إلي هطول أمطار رعدية
مصحوبة برياح
نشطة على مناطق( نجران
، جازان ، عسير
، الباحة ،مكة المكرمة ). ورياح
نشطة على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية و الجنوبية الغربية تمتد حتى منطقة
نجران
و أجزاء من منطقة الرياض .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح
السطحية على البحر الأحمر
ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-38 كم/ساعة. وغربية
الى شمالية غربية على الجزئيين الجنوبي والاوسط بسرعة 15-45/ساعة ، وارتفاع الموج من
متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزئيين الجنوبي والاوسط ، وحالة البحر متوسط
الموج تصل الى مائج على الجزئيين الجنوبي والاوسط ، فيما تكون حركة الرياح
السطحية
على الخليج العربي جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من
نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.