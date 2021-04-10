السبت، 10-04-2021
12:13 م
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن تحالف دعم
الشرعية في اليمن
عن تدميره لصاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي الإرهابية
باتجاه مدينة جازان
جنوب السعودية .
و أضاف التحالف
أنه
يتخذ كافة الإجراءات لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي معتبرا أن
المحاولات العدائية الحوثية لاستهداف المدنيين جرائم حرب ، حسبما نقل التلفزيون
السعودي .
في سياق متصل أدان
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين بشدة إطلاق ميليشيات
الحوثي لصاروخ بلاستيا باتجاه جازان
و طائرة بدون طيار مفخخة باتجاه خميس مشيط .