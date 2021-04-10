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التحالف يدمر صاروخ موجه جديد باتجاه " جازان "

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 10-04-2021 12:13 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تدميره لصاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه مدينة جازان جنوب السعودية .
و أضاف التحالف أنه يتخذ كافة الإجراءات لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي معتبرا أن المحاولات العدائية الحوثية لاستهداف المدنيين جرائم حرب ، حسبما نقل التلفزيون السعودي .
في سياق متصل أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين بشدة إطلاق ميليشيات الحوثي لصاروخ بلاستيا باتجاه جازان و طائرة بدون طيار مفخخة باتجاه خميس مشيط .

 

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