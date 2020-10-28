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أمريكا تحذر رعاياها في السعودية من هذا الأمر الخطير

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أمريكا تحذر رعاياها في السعودية من هذا الأمر الخطير
 
الأربعاء، 28-10-2020 08:16 م الطيب حسين
حذرت السفارة الأمريكية في السعودية، اليوم الأربعاء، مواطنيها من هجمات بالصواريخ.

وأطبقت السفارة تحذيرا للمواطنين من احتمال وقوع هجمات بصواريخ أو بطائرات دون طيار (درونز)، في الرياض.


وفي تحذير أمني على موقعها، ذكرت أنها "تتابع تقارير عن صواريخ أو طائرات بدون طيار محتملة قد تكون متجهة إلى الرياض اليوم 28 أكتوبر". وحثت السفارة المواطنين الأمريكيين على "البقاء في حالة تأهب، والمراجعة الفورية، واتخاذ الاحتياطات اللازمة"، وفقا لموقع "سي إن إن عربية" الإخباري.

وتابعت أن الإجراءات الواجب اتخاذها هي "البحث فورا عن ساتر في حال سماع صوت انفجار قوي أو صوت صفارات الإنذار"، وأضافت: "إذا كنت في منزل أو مبنى، فانتقل إلى أدنى مستوى مع أقل عدد من الجدران الخارجية والنوافذ والفتحات، وأغلق أي أبواب واجلس بالقرب من جدار داخلي بعيدًا عن أي نوافذ أو فتحات".

وقالت إنه "حتى لو تم اعتراض الصاروخ أو الطائرة بدون طيار، فإن سقوط الحطام يمثل خطرًا كبيرًا". وأضافت: "بعد الهجوم، ابتعد عن أي حطام، وراقب المنافذ الإخبارية الرئيسية للحصول على إرشادات رسمية".
 

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