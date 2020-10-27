الضباب يضرب الأجواء في السعودية

الثلاثاء، 27-10-2020
06:08 م
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية
، عن توقعاتها لطقس يوم غد الأربعاء.
وتوقعت الهيئة تكوُّن الضباب
خلال ساعات الليل والصباح الباكر، على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها وسماءً غائمة جزئيًّا على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، وأجزاء من المناطق الشمالية الغربية للمملكة.
وأضافت الهيئة، أنَّ البحر الأحمر يشهد رياحًا سطحيةً شمالية إلى شمالية غربية، على الجزء الشمالي والأوسط، وتكون جنوبيةً شرقيةً إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-35 كم/ساعة تصل سرعتها إلى 45كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، ويصل إلى مترين ونصف المتر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج جنوبًا.
أما الخليج العربي، فيشهد ريَّاحًا سطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32كم/ساعة، وارتفاع الموج، من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدًا الأربعاء، في مختلف مناطق المملكة.