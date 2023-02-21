ألقوا بأنفسهم من النوافذ.. لحظات الرعب بين سكان هطاي لحظة وقوع الزلزال(فيديو)





عرضت قناة "العربية" فيديو مرعب لسكان المناطق المتضررة للحظة وقوع الزلزال الجديد في هطاي بتركيا مساء أمس الإثنين.

وأضاف التقرير، ان هناك 55 اصابه فقط لمن ألقوا بأنفسهم من النوافذ و من شرفات منازلهم نتيجه الخوف والهلع بسبب حدوث هذا الزلزال وان هناك 130 اصابه في شمال غرب سوريا والرقم مرجح بشكل كبير للزيادة، وفي بعض المناطق علي الحدود السورية والتركية سيتم اخلاء هذه المناطق خلال ساعات لأنها كانت متضررة ومتصدعة.

واكد التقرير، ان هناك انقطاع في الأنترنت و في التيار الكهربائي بعد الزلزال الجديد الذي حدث في تركيا ولبنان و سوريا وفلسطين، حيث سقط 12 مبنى في حارم والأتارب وبلدة جنديرس، ولكن هذه المباني كانت آيلة ومهددة للسقوط ، وتأثرت هذه المباني بالزلزال الجديد، واما بالنسبه للمدن التي لم تصبها اضرار جسيمه سقطت بعض النوافذ وواجهات المباني وغيرها ما تسبب بجروح لدى سكان المنطقه.

تحذير من إدارة الكوارث والطوارئ بتركية

وحذرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، الإثنين، المواطنين من الاقتراب من المباني الآيلة للسقوط بعد وقوع زلزال عنيف جديد في البلاد كما دعت المواطنين الأبتعاد عن المباني الآيلة للسقوط.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، مساء اليوم عن تسجيل زلزال جديد في هطاي بقوة 5.8 درجة علي مقياس ريختر.

وكشفت التقرير عن عمق الزلزال الأخير الذي ضرب هطاي بتركيا، وقال إن عمقه كان 10 أمتار فقط، حيث تم تسجيل 10 هزات ارتدادية منذ وقوع الزلزال الأخير بهطاي التركية.