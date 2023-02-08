ارتفاع ضحايا زلزال تركيا المدمر إلى 7108 قتيلًا و 41 ألف مصاب





ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الهائل الذي ضرب تركيا إلى 7108 قتيلا و40910 جريحا، وفق ما أفاد به فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي.

وقال أوقطاي، اليوم الأربعاء، إن عدد المباني التي انهارت بشكل كامل في الزلزال، وصل إلى 5775 بناء، مشيرا إلى أن ‏هذه الأرقام كلها إحصاءات غير نهائية.

وأعلن أوقطاي أن 70 دولة عرضت المساعدة على تركيا في أعمال البحث والإنقاذ: "وصل إلينا 3294 عنصر بحث وإنقاذ من دول أخرى، وعرضت أكثر من 70 دولة الإسهام في أعمال البحث والإنقاذ".

وتابع: " أنشأنا مستشفيات ميدانية في جميع المناطق المتضررة من الزلازل، وفتحنا طريقا موازية للطريق الرئيسية المتضررة بين الريحانية وهاتاي، وخصصنا مطار أضنة لاستقبال الطائرات المشاركة في الإخلاء والإنقاذ والدعم".

ووجه أوقطاي شكره للدول التي قدمت مساعدات لتركيا و"وقفت بجانبها" في التعامل مع تداعيات الزلزال.

وأضاف نائب الرئيس التركي قائلا: "تم إنقاذ أكثر من 8 آلاف شخص من تحت الأنقاض حتى الآن".