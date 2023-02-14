شاهد.. أردوغان يرفع الآذان في أذن مولودة ناجية من الزلزال





تفقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، جرحى الزلزال في مدينة باشاك شهير تشام ساقورا الطبية بإسطنبول.

ورافق أردوغان في زيارته التفقدية عقيلته أمينة أردوغان، ووالي إسطنبول علي يرليكايا، ومدير الصحة بالمدينة كمال مميش أوغلو، بحسب “تركيا الآن”.

وخلال زيارته للمدينة الطبية حيث نقل مصابي الزلزال، رفع الرئيس التركي الآذان في أذن مولودة لأم ناجية من الزلزال الكارثي، الذي ضرب جنوبي البلاد.

وأطلق أردوغان على المولودة اسم "عائشة بتول"، بحسب وكالة "الأناضول" التركية.

وأعرب أردوغان عن تمنياته بالشفاء العاجل لمصابي الزلزال كما اطلع الرئيس التركي من الأطباء، على الأوضاع الصحية للجرحى.

