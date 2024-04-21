فيديو.. إسرائيلي حاول إزالة العلم الفلسطيني بركله بالقدم فانظر ماذا حدث له

الأحد، 21-04-2024
01:27 م
أصيب إسرائيلي
بجروح اليوم الأحد جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة مستوطنة كوخاف هشاحر في وسط الضفة الغربية، بينما كان يحاول إزالة علم فلسطين
.
وأظهر مقطع فيديو رجلا يقترب من علم فلسطين
ي نصب على جانب الطريق رقم 458، ويحاول إزالته ولحظتها تنفجر عبوة ناسفة.
ووصلت فرق "نجمة داود الحمراء" وقوات الجيش الإسرائيلي
إلى مكان الحادث الذي لا تزال ملابساته قيد التحقيق.
وقالت خدمة الطوارئ التابعة لمنظمة "إنقاذ بلا حدود" إن الرجل تلقى العلاج في مكان الحادث بعد تعرضه لإصابات طفيفة ورفض نقله إلى المستشفى.
وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي
أن قواته تعرضت لإطلاق النار عند دخولها إلى بيت عينون شمال شرق الخليل.