الأحد 21 أبريل 2024
توقيت مصر 19:36 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

لحظة بلحظة.. سعر الدولار الآن في البنوك والسوق الموازية

فيديو.. إسرائيلي حاول إزالة العلم الفلسطيني بركله بالقدم فانظر ماذا حدث له

باسم سمرة يكشف مفاجأة عن شخصية "عيسى الوزان": معلم في بولاق.. وهذا ما حدث بيننا

"متصورش يابن الـ.." أحمد السعدني يشتم الصحفيين في جنازة والده

"انت أهبل ياض".. عمرو دياب ينفعل على معجبين داخل الحمام (فيديو)

وفاة فتاة مراهقة أثناء ليلة حمراء مع خليجيين بالمغرب

طبيب يكشف عن سبب وفاة صلاح السعدني

مصرع إسراء روكا بعد انقلاب سيارتها من كوبري الحرفيين بالقاهرة

تعليق صادم من خالد بيبو بعد تعادل الأهلي مع مازيمبي

تعليق مفاجئ من خالد الغندور عن نجم الأهلي أمام مازيمبي

فيديو.. إسرائيلي حاول إزالة العلم الفلسطيني بركله بالقدم فانظر ماذا حدث له

IMG-20240421-WA0011
ا
الأحد، 21-04-2024 01:27 م

أصيب إسرائيلي بجروح اليوم الأحد جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة مستوطنة كوخاف هشاحر في وسط الضفة الغربية، بينما كان يحاول إزالة علم فلسطين.
وأظهر مقطع فيديو رجلا يقترب من علم فلسطيني نصب على جانب الطريق رقم 458، ويحاول إزالته ولحظتها تنفجر عبوة ناسفة.
ووصلت فرق "نجمة داود الحمراء" وقوات الجيش الإسرائيلي إلى مكان الحادث الذي لا تزال ملابساته قيد التحقيق.
وقالت خدمة الطوارئ التابعة لمنظمة "إنقاذ بلا حدود" إن الرجل تلقى العلاج في مكان الحادث بعد تعرضه لإصابات طفيفة ورفض نقله إلى المستشفى.
وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته تعرضت لإطلاق النار عند دخولها إلى بيت عينون شمال شرق الخليل.

إقرأ ايضا

IMG-20240418-WA0024

شاهد.. سعودي يسخر من القرآن الكريم والشرطة تتحرك

IMG-20240418-WA0022

سفير مصر الأسبق بتل أبيب: ما فعتله حماس في 7 أكتوبر "مقاومة مشروعة"

IMG-20240418-WA0023

سعودي يدهس فتاة عمداً حتى الموت.. والداخلية تعلن تنفيذ حكم القتل قصاصاً