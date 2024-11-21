فلاح الصغيّر نقيباً لشركات الدعاية والإعلان وخدمات التسويق بالأردن

اختارت الهيئة العامة لنقابة وكالات الدعاية والإعلان ومكاتب التصميم في الأردن، السيد فلاح الصغيّر نقيبًا جديدًا للنقابة، في حين شمل تشكيل مجلس الإدارة كلاً من: محمد النابلسي نائبًا للنقيب، وزيد ناصر أمينًا للسر، وعمر العرموطي أمينًا للصندوق، وعنود برقاوي نائبًا لأمين السر، وسيف الخفش ومهند النسور عضوين في مجلس الادارة خلال الفترة 2024-2028.

وأكد الصغيّر أن النقابة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تعزيز دور القطاع في الاقتصاد الوطني، مشددًا على أهمية دعم المهن التي تندرج تحت مظلة النقابة وتشمل: الدعاية والإعلان، وخدمات التسويق بأنواعها، وإدارة منصات التواصل الاجتماعي، وخدمات حجز الإعلانات، وتنظيم المؤتمرات والمعارض والمناسبات، والتصميم الجرافيكي، والاستشارات الإعلامية، والإعلانية.

وأشار الصغيّر إلى أن هذه المهن تسهم في توفير فرص العمل لخريجي الجامعات وتعزز من مشاركة الشباب، مما يفتح المجال للابتكار والإبداع داخل القطاع.

وأوضح الصغيّر أن مجلس الإدارة يضم نخبة من الخبرات المتنوعة محليًا وإقليميًا، تجمع بين التجربة العميقة للجيل القديم والأفكار الإبداعية للجيل الجديد، مما يعزز قدرة النقابة على تبني خطط تطويرية تواكب المستجدات العالمية.

وأضاف أن النقابة وضعت خطة طموحة تتضمن إعداد ميثاق شرف للمهنة لتنظيم العمل داخل القطاع وحمايته من الممارسات غير القانونية ودراسة التشريعات الخاصة بالقطاع.

ولفت إلى ان النقابة تسعى إلى دعم الشركات العاملة في هذا المجال، وتمثيلها أمام الجهات الرسمية، والدفاع عن حقوقها، مع التركيز على توفير الدعم للشركات الصغيرة ورواد الأعمال الشباب.

كما شدد الصغيّر على أهمية التشبيك الداخلي والخارجي، مشيرًا إلى أن النقابة ستعمل على فتح أسواق جديدة للشركات الأردنية في قطاع الدعاية والإعلان، بما يعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي لهذه الصناعة الحيوية.

بدوره، أكد مجلس النقابة أن الجهود الجماعية ستُوجَّه نحو رفع مستوى المهنية في القطاع، وحمايته من التجاوزات التي تعيق تطوره، بما يضمن بيئة عمل مستدامة تخدم جميع الأطراف وتدعم الاقتصاد الوطني.