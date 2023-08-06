الأحد 06 أغسطس 2023
توقيت مصر 19:05 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد البنك المركزي.. قرار عاجل من بنك مصر بشان سعر الفائدة على هذه الحسابات

شاهد.. ضبط 10 أشخاص أثناء ممارسة الجنس في الكويت

أمر ملكي بإعدام سعودي قتل زوجته بطريقة بشعة أمام أولادهما

شقيقتها السبب.. صدفة كشفت لزوج خيانة زوجته له رغم إنجاب 5 أبناء

فيديو صادم.. نيرة أشرف جديدة في المنوفية

"عايش لوحده ومش متزوج".. شاب يثير الجدل بشرائه "فوط صحية"

تفاصيل جديدة في مقتل ضابط على يد والده رجل الأعمال الشهير في المقطم

ضجة بالسعودية.. رونالدو يطلب مواعدة حليمة بولند (فيديو)

كاميرا مراقبة توثق لحظة سرقة شاب لمحل مجوهرات بمساعدة الجن

شاهد.. أحمد شوبير يشعل غضب جماهير النصر السعودي

ضجة بالسعودية.. رونالدو يطلب مواعدة حليمة بولند (فيديو)

download (2)
رونالدو وحليمة
الأحد، 06-08-2023 10:44 ص

اتصل لاعب النصر كريستيانو رونالدو، مجددا بالإعلامية الكويتية حليمة بولند خلال تواجدها بغرفتها في فندق بخميس مشيط بعد الاتصال الخاطئ الذي تم في المرة الأولى.

 

وجرى التعارف في هذه المرة بين حليمة ورونالدو وطلب الأخير منها تحديد موعدا للقاء بعد الاتصال مباشرة.

 

ولم تصدق بولند الاتصال من كريستيانو وهو ما ظهر خلال الفيديو حيث قالت وهي ممسكة بباقة ورد تنوي تقديمها له:" اتصال ثاني، هاللو كرستيانو رونالدر، أنا أحبك، والله العظيم والله عليا الطلاق أي لاف يو" أحبك".

 

وعندما أعاد كريستيانو الاستفسار عن موعد اللقاء قالت له حليمة بولند اليوم في صالة الاستقبال بالفندق. بعدها سألها اللاعب هل ستكون مع أصدقائها فردت بنعم فلم يعترض رونالدو ورحب باللقاء.

 

وكان رونالدو قد اتصل أول مرة بحليمة بولند على غرفتها داخل فندق في خميس مشيط عن طريق الخطأ عندما كان يتصل بصديقه، وفي المرة الثانية اتصل بها قاصدا.لترد عليه مازحة بأن هذه أحلى غلطة بالعالم.

إقرأ ايضا

135-112923-kuwaiti-security-arrested-10-people-practiced-vice-2

شاهد.. ضبط 10 أشخاص أثناء ممارسة الجنس في الكويت

5e0282c84c59b76df46f1049

أمر ملكي بإعدام سعودي قتل زوجته بطريقة بشعة أمام أولادهما

IMG-20230803-WA0021

كاميرا مراقبة توثق قتل شاب لزميلته داخل محل ملابس بطريقة بشعة