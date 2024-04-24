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سعودي يقتل شقيقته بطريقة بشعة.. والداخلية تطبق عليه شرع الله

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الداخلية
الأربعاء، 24-04-2024 11:28 ص

 

أصدرت وزارة الداخلية السعودية ، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الجوف، فيما يلي نصه:

 

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / محمد بن مدالله بن الجميل الرويلي - سعودي الجنسية -، على قتل أخته / منوه - سعودية الجنسية -، وذلك بطعنها بآله حادة مما أدى إلى وفاتها.

وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه .

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / محمد بن مدالله بن الجميل الرويلي - سعودي الجنسية ، يوم الثلاثاء 14 / 10 / 1445هـ الموافق 23 / 4 / 2024 م بمنطقة الجوف.

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