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سعودي يعرض الزواج على فجر السعيد في مطار الكويت.. شاهد رد فعلها

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سعودي يعرض الزواج على فجر السعيد في مطار الكويت.. شاهد رد فعلها

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فجر السعيد
الأحد، 10-12-2023 01:10 م

أظهر مقطع فيديو مواطن سعودي يعرض الزواج على الإعلامية الكويتية فجر السعيد أثناء تواجدهما في مطار الكويت.
وأبان الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي الشخص وهو يتحدث مع السعيد قائلاً إنه سعودي الجنسية وعمره 36 عامًا ومتزوج ولديه 6 أطفال، وأنه متجه إلى الأردن، ويرغب في أن تتزوجه لأنه يتابعها.
وردت السعيد على الشخص قائلة وهي تمزح إذا تتابعني لازم أتزوجك، مضيفة بأن عمرها 35 ونصف ولم تتزوج بعد، مشيرة إلى أن الشرع يسمح بالزواج بأربعة أشخاص. وعبّرت عن استغرابها من تلقي عرض زواج في المطار.


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