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رذيلة في نهار رمضان.. ضبط 3 رجال وامرأتين للمارستهم الفاحشة في السعودية (فيديو)

الأربعاء، 03-04-2024 01:16 م


قبضت شرطة محافظة الخرج بمنطقة الرياض في المملكة العربية السعودية، على 3 وافدين من الجنسية السورية ومواطن سعودي لارتكابهم أفعالًا منافية للآداب العامة وسلوكيات خادشة للحياء وحيازة مواد مخدرة، وتوثيق ذلك ونشره، في نهار رمضان.
وأوضح الأمن العام السعودي في بيان له، أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.


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