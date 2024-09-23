الإعلام الإسرائيلي يسلط الضوء على ثامن أقوى قوة جوية بالعالم





سلطت وسائل إعلام إسرائيلية الضوء على وصول مصر للمركز الثامن عالميا في قائمة أقوى 10 قوات جوية على كوكب الأرض.

وقال موقع "نزيف نت" الإخباري الإسرائيلي، إن مصر أصبحت من ضمن العشرة الكبار ضمن أقوى قوات جوية لمختلف البلدان في سماء كوكبنا.

وأشار الموقع العبري إلى أن مصر تمتلك طائرات مقاتلة تقوم بدوريات في المجال الجوي بجانب القاذفات الاستراتيجية التي يمكنها ضرب أي أهداف على الأرض.

ونشر الموقع العبري قائمة الدول العشر الأوائل التي تمتلك أكبر القوات الجوية والتي جاءت كالتالي:

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

الصين

الهند

كوريا الجنوبية

اليابان

باكستان

مصر

تركيا

فرنسا

وأشار الموقع إلى أن مصر تمتلك ثامن أكبر قوة جوية وأكثرها تقدما في العالم، حيث تمتلك القوات الجوية المصرية إجمالي مخزون نشط يبلغ 1080 طائرة في عام 2024.

ولفت إلى أن القوات الجوية المصرية تشغل 238 مقاتلة متعددة الأدوار، بما في ذلك F-16A/C، وMirage 5E2/SDE+، وMiG-29M، و24 طائرة رافال DM/E.M وأن هذه الطائرات المقاتلة المتقدمة قادرة على أداء مجموعة واسعة من المهام في وقت واحد.

وتفتخر القوات الجوية المصرية أيضا بمجموعة ضخمة من 88 طائرة هجومية، وتشمل هذه الطائرات Mirage 2000D وDassault Mirage 2000K، والتي تم تصميمها خصيصًا لمهام الضربات الدقيقة، وقد تم تجهيز هذه الطائرات بإلكترونيات متقدمة وأنظمة هجومية ومجموعة متنوعة من الأسلحة الموجهة بدقة.

ومن ناحية أخرى، فإن أسطول طائرات الهليكوبتر التابع للقوات الجوية المصرية له أهمية حاسمة في تقديم المساعدة الجوية والنقل، حسب الموقع العبري.

وقال: "تشغل مصر ما مجموعه 338 طائرة هليكوبتر، بما في ذلك 100 طائرة هليكوبتر هجومية مثل طائرات الهليكوبتر الهجومية AH-64 Apache، المعروفة بقوتها النارية وأنظمة التوجيه المتقدمة".

تعمل القوات الجوية المصرية بنشاط على تحديث وتوسيع قدراتها الجوية، فحسب الموقع الإسرائيلي فخلال السنوات الأخيرة، قامت القوات الجوية المصرية بشراء طائرات مقاتلة متطورة، مثل داسو رافال، مما يشير إلى أن مصر بهذه المشتريات تؤكد على حفاظها على قوة جوية متقدمة تكنولوجيا ومتعددة المهام.