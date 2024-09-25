الأربعاء 25 سبتمبر 2024
توقيت مصر 22:08 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الدولار يسجل أعلى سعر أمام الجنيه في البنك الأهلي

علقة موت.. حبس زوجة تعدت على زوجها ونجلها وأحدثت فيهما إصابات خطيرة بسوهاج

أشهر وزراء مبارك يعود للعمل بقرار رئاسي

قريباً.. زيادة جديدة في أسعار البنزين

بالصور.. أنباء عن اغتيال الإعلامية نور عباس داخل سيارتها

فيديوهات مخلة..ضبط "وحش الكون" وابنتيها بالإسكندرية (فيديو)

إسرائيل تعلن اغتيال قائد منظومة الصواريخ بحزب الله.. والحزب ينعيه

القبض على إسلام بحيري داخل شقة في التجمع الخامس

حزب الله يطلب من إيران شن هجوم على إسرائيل.. وطهران تصدمه

الكويت تتجه لرفع سعر البنزين على الوافدين فقط

القبض على إسلام بحيري داخل شقة في التجمع الخامس

2017_10_29_15_51_7_573
ا
الأربعاء، 25-09-2024 10:59 ص

 

قال المحامي محمد حامد سالم، إنه تم إلقاء القبض على الباحث إسلام بحيري لتنفيذ حكم غيابي صادر ضده بتأييد حبسه 3 سنوات في إصدار شيكات بدون رصيد.

وأوضح سالم، ان إسلام بحيري تقدم باستئناف على قرار المحكمة، بالإضافة إلى دفع الكفالة الخاصة بالقضية والمقدرة بـ 20 ألف جنيه وذلك داخل خزينة نيابة مصر القديمة الجزئية.

لفت إلى أن نيابة مصر القديمة الجزئية بدوها قررت إخلاء سبيل "إسلام بحيري" بعد استئنافه على الحكم؛ ما لم يكن مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى، وعليه تم ترحيل "بحيري" إلى قسم شرطة مصر القديمة لإنهاء الإجراءات وصرفه.

وبعد تقدم إسلام بحيري باستئناف على قرار تأييد سجنه 3 سنوات، تم تحديد جلسة 23 ديسمبر المقبل لنظر الاستئناف.

وكانت مباحث تنفيذ الأحكام بالقاهرة، ألقت القبض على إسلام بحيري؛ لتنفيذ حكم غيابي صدر ضده بتأييد حبسه 3 سنوات في إصدار شيكات بدون رصيد.

وتم القبض على إسلام بحيري داخل شقة في التجمع الخامس، وجرى ترحيله إلى نيابة مصر القديمة، فيما تولى دفاع المتهم المعارضة على الحكم وأطلق سرحه.

إقرأ ايضا

ل

علقة موت.. حبس زوجة تعدت على زوجها ونجلها وأحدثت فيهما إصابات خطيرة بسوهاج

19_2023-638325584093267890-326

أشهر وزراء مبارك يعود للعمل بقرار رئاسي

2023_3_2_14_13_40_816

قريباً.. زيادة جديدة في أسعار البنزين

أخبار متعلقة

135-174751-islam-bahery-sentenced-years-prison_700x400

بتهمة النصب.. تأييد حبس إسلام بحيري 3 سنوات

66f109fd42360415ee551b9b

اكتشفت الصدمة بعد 9 سنوات زواج.. أغرب ما فعله مصري للزواج من فتاة ليبية