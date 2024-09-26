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سعودي يقتل زوجته الحامل بطريقة بشعة ويُمثل بجثمانها في مكة

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الخميس، 26-09-2024 11:00 ص

 

أصدرت وزارة الداخلية، السعودية، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة، فيما يلي نصه:

أقدم / إبراهيم بن عبدالعزيز بن عبدالله خنبشي - سعودي الجنسية -، على قتل زوجته / بسمة بنت صلاح بن سراج الزهراني - سعودية الجنسية -، وذلك بطعنها بأداة حادة عدة طعنات مما أدى إلى وفاتها ووفاة جنينها.

وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حُكم يقضي بثبوت ما نسب إليه، ونظرًا لشناعة ما أقدم عليه الجاني من طعن زوجته عدة طعنات متفرقة في أنحاء جسدها والتمثيل بجثمانها وعدم إسعافها وقتل جنينها، فقد تم الحُكم بقتله تعزيرًا، وأصبح الحُكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

وقد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بالجاني / إبراهيم بن عبدالعزيز بن عبدالله خنبشي - سعودي الجنسية -، يوم الأربعاء بتاريخ 22 / 3 / 1446هـ، الموافق 25 / 9 / 2024م بمنطقة مكة المكرمة.

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