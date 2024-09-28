5 تفاعلات تحدث في الجسم عند شرب الشاي بعد تناول الطعام

السبت، 28-09-2024
03:09 م
يعتبر شرب الشاي بعد تناول الطعام مباشرةً وخاصةً وجبة الغداء أحد أكثر العادات انتشارًا في الثقافة المصرية، ولكن هذه العادة لها تأثيرات متعددة على جسم الإنسان، بعضها قد يكون إيجابيا ولكن هناك بعض التأثيرات السلبية التي يجب أخذها في الاعتبار، خصوصًا فيما يتعلق بامتصاص الحديد وصحة المعدة.
تأثير الشاي بعد تناول الطعام يتبع عدد من العوامل منها التوقيت ونوع الشاي المستهلك، في هذا التقرير نرصد تأثير الشاي على جسم الإنسان بعد تناول الطعام وفقًا لدراسة نشرتها مجلة «American Journal of Clinical Nutrition».
تأثير شرب الشاي بعد تناول الطعام
- تأثير الشاي على امتصاص الحديد:
الشاي يحتوي على مركبات تُعرف بالتانينات (Tannins)، التي يمكن أن تتفاعل مع الحديد الموجود في الأطعمة، خاصة تلك من المصادر النباتية.
شرب الشاي مباشرة بعد تناول الطعام يقلل من امتصاص الحديد بنسبة تتراوح بين 60-70%، مما قد يؤدي إلى نقص الحديد لدى الأشخاص الذين يعتمدون بشكل رئيسي على المصادر النباتية للحصول على الحديد.
- تحسين عملية الهضم:
بعض أنواع الشاي، مثل الشاي الأخضر أو شاي النعناع، قد تساعد في تحسين عملية الهضم وتقليل الانتفاخات بعد تناول الطعام، هذه الأنواع من الشاي تحتوي على مكونات تساعد في تهدئة الجهاز الهضمي وتحفيز إنتاج العصارة الهضمية.
- تأثير الشاي على حموضة المعدة:
يمكن أن يؤدي شرب الشاي بعد الأكل إلى زيادة حموضة المعدة، خاصة إذا كان الشخص يعاني من حساسية تجاه الكافيين، زيادة حموضة المعدة قد تؤدي إلى الشعور بالحموضة أو الحرقة لدى بعض الأشخاص.
- زيادة اليقظة والطاقة:
الكافيين الموجود في الشاي يمكن أن يمنح الجسم دفعة من الطاقة ويساعد في زيادة التركيز، هذا التأثير قد يكون مفيدًا للأشخاص الذين يشعرون بالخمول بعد تناول وجبة كبيرة.
- التقليل من خطر الإصابة بالأمراض القلب
ية:
تناول الشاي، خصوصاً الشاي الأخضر، بعد الطعام يمكن أن يساهم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، هذا التأثير قد يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب
على المدى الطويل.
اغلى انواع الشاي - صورة أرشيفية
نصائح لشرب الشاي بعد تناول الطعام
يُفضل شرب الشاي بعد مرور 30 إلى 60 دقيقة من تناول الطعام لتقليل التأثير السلبي على امتصاص الحديد، إذا كنت تعاني من حساسية تجاه الكافيين أو مشاكل في المعدة، يمكنك اختيار أنواع الشاي العشبي الخالية من الكافيين.