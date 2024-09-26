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16 قرش مرة واحدة.. مفاجأة في سعر الدولار بعد سحب 800 مليار من البنوك

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الخميس، 26-09-2024 02:10 م


تراجع سعر الدولار اليوم في البنوك الحكومية والخاصة العاملة في مصر بشكل ملحوظ، بعدما شهد قفزة ملحوظة بالأمس، فبعد ان سجل 48.76 جنيها للبيع تراجع إلى 48.6 جنيه بفارق 16 قرشا دفعة واحدة.

واستقر سعر الدولار اليوم لدى البنوك العاملة في مصر، حيث شهد الأخضر موجة تراجع كبيرة استمرت منذ نهايات أغسطس الماضي تخللها ارتفاعات طفيفة بعض الأيام، ورغم ذلك يظل الدولار متراجعًا بشكل كبير عن السعر الذي سجله أواخر أغسطس رغم تحركه بشكل طفيف ، إذ سجل تراجعًا بنحو 85 قرشًا من أعلى سعر سجله في أغسطس وهو 49.45 جنيه تحديدًا الأربعاء 21-8-2024.

800 مليار جنيه

وكان البنك المركزي المصري أعلن عن سحب سيولة بقيمة 848.4 مليار جنيه في عطاء السوق المفتوحة الثلاثاء 24 سبتمبر 2024، من 28 بنكًا بعد قراره الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 27.75%، بحسب بيانات نشرت على الموقع الرسمي للبنك المركزي.

 

وكان البنك المركزي المصري سحب سيولة بقيمة  1.158 تريليون جنيه في عطاء السوق المفتوحة الأسبوع الماضي، لتخفيف الضغط على الجنيه.

 

سعر الدولار البنك المركزي

سعر الدولار أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري، جاء كما يلي:

 

1 دولار = 48.48 جنيه للشراء.

1 دولار = 48.62 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، جاء كما يلي:

 

1 دولار=  48.5 جنيه للشراء.

1 دولار= 48.6 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، فجاء كالتالي:

 

1 دولار = 48.5 جنيه للشراء.

1 دولار = 48.6 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

وعن سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، جاء كالتالي:

 

1 دولار=  48.5 جنيه للشراء.

1 دولار= 48.6 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

1 دولار= 48.71 جنيه للشراء.

1 دولار= 48.80 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

وعن سعر الورقة الأمريكية مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة، فجاء كالتالي:

1 دولار=  48.5 جنيه للشراء.

1 دولار= 48.6 جنيها للبيع.

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