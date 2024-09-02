ردًا على وصول قوات مصرية للصومال.. إثيوبيا تغلق بوابات سد النهضة





رجح الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن يكون غلق بوابات سد النهضة، بعد فتحها عدة أيام، كرد فعل على وصول القوات المصرية إلى الصومال، لأنها أغُلقت في اليوم التالي.

وقال "شراقي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه سيد على قناة "الحدث اليوم": لقد كانت تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بشأن كميات المياه المخزنة واكتمال السد بنسبة 100%، خاطئة وليست دقيقة، مشيرًا إلى أن مياه النيل الأزرق تم حجزها بالفعل وهي تمثل حصة مصر المائية الأكبر.

وطمأن شراقي المواطنين قائلا: "بعد عشرة أيام على الأكثر سوف يتم فتح بوابات سد النهضة بشكل إجباري لأن البحيرة على وشك الامتلاء ولابد للمياه أن تفيض من البوابات، وبالتالي ستمر إلى مصر والسودان".

وطرح "شراقي" احتمالًا ضعيفًا لغلق بوابات السد النهضة، مرجحا أن يكون الأمر سياسي ورد فعل إثيوبي على التحركات المصرية.