إيران: سندعم لبنان بكل الوسائل إذا زادت إسرائيل من شدة هجومها





أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الجمهورية الإسلامية ستدعم لبنان بكل الوسائل إذا زادت إسرائيل من شدة هجومها العسكري على حزب الله ، محذرًا من أنّ الشرق الأوسط يقف اليوم على شفير كارثة شاملة.

وأشار "عراقجي" في الأمم المتحدة الي إنّ المنطقة على شفير كارثة شاملة إذا لم يتمّ وضع حد لهذه الكارثة فإنّ العالم سيواجه عواقب كارثية"، مضيفا أنّ بلاده "ستقف إلى جانب الشعب اللبناني بكل الوسائل".

وكانت وسائل إعلام لبنانية أفادت بأن طيران الاحتلال الاسرائيلي نفذ أكثر من 150 غارة إسرائيلية ليلًا على البقاع 40 منها على بعلبك (MTV) .

وذكرت "لبنان 24" أن الطيران الحربي الاسرائيلي استهدف بلدتي خربة سلم وتولين وطير دبا.

فيما سقط 12 شهيداً في مجـ ـزرة ارتكبها الاحتلال في يونيو بحسب ما صرحت به مصادر لبنانية .

وكان مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، مساء أمس الأربعاء، أعلن أن حصيلة ضحايا غارات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على بلدات الجنوب اللبناني بلغت 72 شهيدا وأكثر من 392 جريحًا.