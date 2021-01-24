الأحد 24 يناير 2021
توقيت مصر 14:49 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ابنة محمد رمضان تشارك في أول عمل فني وتخطف الأنظار (فيديو)

البرلمان يهنئ الشرطة بعيدها : ذكرى طيبة نستلهم فيها روح الفداء والتضحيات

يضع كاميرا مراقبة لتصوير زوجته ليلًا فاكتشف الكارثة

أمير الكويت يصدر أمرًا سياديًا بشكل مفاجيء

«بنت شوارع» يتصدر الترند في السعودية.. ما القصة؟

دعوي قضائية ضد صديقة " مارادونا " بسبب بطاقاته الائتمانية

هزت السعودية.. الكشف عن سبب مقتل فتاة "الخرج" على يد شقيقيها

سر زيارة محمد نجم لـ الشعراوي التي أدت لاعتزال هذه الفنانة

صورة نادرة لتركي آل الشيخ في طفولته تثير الجدل

«ماذا بينكم وبين الله»..وفاة العروس وأمها وأخيها «ليلة الدخلة» بطريقة غريبة

ADS
 

أمير الكويت يصدر أمرًا سياديًا بشكل مفاجيء

download
أمير الكويت
 
الأحد، 24-01-2021 12:38 م المصريون

أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، أمراً أميرياً، اليوم الأحد، بتعيين الشيخ صباح الخالد رئيساً لمجلس الوزراء، وتكليفه باختيار الوزراء، الأمر الذي أثار استغراب البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، كون الاختيار وقع على رئيس الوزراء الذي تم قبول استقالته وحكومته قبل أيام.
وجاء في الأمر الأميري – حسب صحيفة القبس الكويتية- ما يلي: «أمير أميري بتعيين رئيس مجلس الوزراء: بعد الاطلاع على الدستور وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1442 هـ، الموافق 18 يناير 2021 م، بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء، وبعد المشاورات التقليدية أمرنا بالآتي:
 مادة أولى: يعين سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا،وإبلاغه إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وكان أمير الكويت قبل استقالة الحكومة برئاسة الشيخ صباح الخالد، قبل أيام، حتى أصدر اليوم أمرًا جديدًا بتعيينه مرة أخرى رئيسًا للحكومة.
 

إقرأ ايضا

مارادونا

دعوي قضائية ضد صديقة " مارادونا " بسبب بطاقاته الائتمانية

ترامب

بسبب " ترامب" محاكمة رؤساء أمريكيين سابقين.. تعرف عليهم

رئيس أركان الجيش الإسباني الجنرال ميجيل أنخيل فيلارويا

فضيحة تطيح برئيس أركان الجيش في إسبانيا

أخبار متعلقة

pic_137755

أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة

Unthaythamitled

تعيين أول ولي عهد في سلطنة عمان

الملك سعود

شاهد.. صورة نادرة للملك سعود برفقة أمير الكويت

647847_o

قبل القمة.. رسالة عاجلة من أمير الكويت إلى الملك سلمان