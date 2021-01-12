تعيين أول ولي عهد في سلطنة عمان

الثلاثاء، 12-01-2021
07:08 م
محمد فضل
كشفت وسائل إعلام عمانية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل النظام
الأساسي للدولة الجديد، وذلك عقب صدور مرسوم من السلطان هيثم بن طارق بشأن آلية انتقال
الحكم، وتسمية ولي العهد.
وبحسب صحيفة “أثير” العمانية؛ فإن ولاية الحكم تنتقل من السلطان
إلى أكبر أبنائه سنًا، ثم أكبر أبناء هذا الابن، وهكذا طبقة بعد طبقة، فإذا توفي الابن
الأكبر قبل أن تنتقل إليه ولاية الحكم انتقلت إلى أكبر أبنائه، ولو كان للمتوفي إخوة.
وأصبح ذي يزن بن هيثم بن طارق، الذي يشغل منصب وزير الثقافة
والرياضة والشباب في سلطنة عمان؛ وليًا للعهد في سلطنة عمان بموجب تعديلات دستورية
أقرها سلطان عمان
السلطان هيثم بن طارق آل سعيد.
وشملت التعديلات أنه “إذا لم يكن لمن له ولاية الحكم أبناء
فتنتقل الولاية إلى أكبر إخوته، فإذا لم يكن له إخوة تنتقل إلى أكبر أبناء أكبر إخوته،
وإذا لم يكن لأكبر إخوته ابن فإلى أكبر أبناء إخوته الآخرين، بحسب ترتيب سن الإخوة”.
وأشارت التعديلات إلى أنه “إذا لم يكن لمن له ولاية الحكم
إخوة أو أبناء إخوة تنتقل ولاية الحكم إلى الأعمام وأبنائهم على الترتيب المعين في
البند الثاني من هذه المادة، ويشترط فيمن يتولى الحكم أن يكون مسلمًا، عاقلًا، وابنًا
شرعيًا لأبوين عمانيين مسلمين”.