"مع كل راجل ليلتين".. ميار الببلاوي ترد على اتهامات داعية شهير وتتعرض للإغماء على الهواء

الأحد، 28-04-2024
01:05 م
انهارت الفنانة ميار الببلاوي من البكاء خلال بث مباشر عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، وتحدثت خلاله عن الداعية محمد أبو بكر الذي علق على تصريحاتها خلال تواجدها ضيفة ببرنامج "العرافة" تقديم بسمة وهبة في موسم رمضان الماضي، حيث
وأجهشت "ميار" بالبكاء فور بدء البث المباشر، وتعرضت للإغماء في أخره، وعلقت: "أنا سكت كتير سكت لأني مؤمنة بحديث الرسول أميتوا الباطل بالسكوت عنه، والباطل لما بيتكلم نقدر نسكته لما مانتكلمش فيه، وأنا تعبت كل ما أعمل حاجة يقولوا عشان التريند".
واستكملت: "لقيت شيخ فاضل اللي أنا بحبه في الله خاض في عرضي وشرفي، هو شيخ جليل وكلنا بنحبه بس قالي انتي جيالي عشان أنا حطيتك على المرجيحة، أصل أنا جيت عليكي جامد على الصفحة بتاعتي وقال عليا باخد كل راجل ليلتين، والموضوع بدأ من حلقة بسمة وهبة، وأنا ابني مابيكلمنيش من ساعة ما الحلقة طلعت، كل الناس عمالة تقطع فيا وفي عرضي وأنا مش عايزة أقولكم كمية المونتاج اللي اتعمل في الحلقة".
وتابعت: "وبقول يا رب أنت شايف وعارف، ده أنا النفس بخاف اتنفسه أنا بخاف من ربنا، ده أنا مبشريش القهوة وبخاف أشربها، أنا شبعت ظلم مفيش حد اتظلم أكتر ما انا اتظلمت لكن توصل لشرفي وعرضي، حسبي الله ونعم الوكيل، أنا ام راجل وزوجة راجل وبنت صعيدية، حرام عليكم قطعتوني، ابني واخواتي مبيكلمونيش".
وأضافت: "أنا اتجوزت على سنة الله ورسوله هو أنا لو ست وحشة هتجوز!، دي حاجة تخصني أنا، وبقول للشيخ حسبي الله ونعم الوكيل فيك ادفن نفسي يعني، احنا جوازتنا غير وأكتر من الناس التانية وعمري ما عملت حاجة عيب ولا غلط، اتجوزت ولا اتطلقت ملكوش دعوة بيا".
وأثارت الفنانة ميار الببلاوي جدلًا خلال حلقتها ببرنامج "العرافة"، خاصة عند حديثها عن طلاق
ها ١١ مرة من نفس الزوج وهو المرتبط بها حاليا، ونفت أن تكون العودة بينهما تتم بمحلل، كما تحدثت عن رأيها في ارتداء الفنانات الحجاب وخلعه وعلقت: "اللي تلبس الحجاب وتقلعه مرتدة من وجهة نظري".
تصريحات الداعية محمد أبو بكر عن ميار الببلاوي
علق الشيخ محمد أبوبكر، الداعية الإسلامي، على حديث سابق لميار الببلاوي، التي قالت من خلاله،" أنها اتطلقت من زوجها الأول 11 مرة بسبب رغبتها في الإنجاب" ليجيب على ذلك قائلاً، الخطب والبرامج الدينية ممكن تشتغل ساعات طويلة، لكن ساعة واحدة من فيلم ممكن تهدم قيم أمة لـ30 سنة قدام.
وقال الداعية الإسلامي مكنتش حابب أتكلم، لكن بعد أن تكلمت الأخت ميار الببلاوي عن أنها اتطلقت من زوجها 11 مرة وكانت بترجع بمكالمة ولجأوا لمحلل، فهي أعادت للذاكرة فيلم عادل إمام اللي كان فيه دا، وبدأ الناس تتكلم، والبعض بدأ يحتال على الشرع ويلجأ لهذه الطريقة.
وأضاف أبو بكر عبر فيديو بثه على صفحته الشخصية على فيسبوك: إبراء لذمتي، الإسلام بريء مما قالته ميار الببلاوي شكلا وموضوعا، كلامها لا يمت للدين بصلة، مضيفا: «ربنا جعل الطلاق
3 مرات مش 11 مرة، وجعل المرة الثالثة حاسمة وفاصلة».
وتساءل الداعية بسؤال قال فيه،" هل ينفع لما يتطلقوا 3 مرات يرجعوا ويتفقوا مع واحد ويكتبوا على ورق"؟، ليجيب على ذلك قائلاً لا يمكن ذلك وهذا احتيال وزنا ولا يصلح، ولو اتجوزت وبينت النية إنها تزهق الراجل ده علشان يطلقها فلا يصلح.
وقال الداعية أن الغيرة عندنا مبدأ إسلامي، والله يغار والنبي يغار، منوهاً لو الزوجة تزوجت بعد طلاق
ها 3 مرات وعاشت مع زوجها ما شاء الله لها أن تعيش، فالله قال لو طلقها هذا الزوج فلها أن ترجع لزوجها الأول.
وأشار أبوبكر إلى أن النبي الكريم قال: لعن الله المُحلل والمحلل له، يعني مطرودين من رحمة ربنا، يعني اللي اتجوزها باتفاق ملعون، واللي قاعد مستنيها ملعون من رحمة الله.
وبين الداعية أن الزواج باطل يا ست ميار والرجوع باطل يا ست ميار، ومعندناش طلاق
في الإسلام اسمه 11 مرة ومعندناش حاجة اسمها تحليل، لكن عندنا زواج شرعي، إن عاش معها بالمعروف وإلا فيفارقها بالإحسان، ومعندناش حاجة اسمها ترجع بمكالمة تليفون.