الإثنين 29 أبريل 2024
توقيت مصر 08:38 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الريال تراجع.. سعر الدولار اليوم في البنوك بعد الإجازة الرسمية

أبوتريكة: صلاح غلطان.. لا ينبغي أن يفعل هذا أبداً (فيديو)

"مع كل راجل ليلتين".. ميار الببلاوي ترد على اتهامات داعية شهير وتتعرض للإغماء على الهواء

أول تعليق من مها الصغير على أنباء طلاقها من أحمد السقا

ينهي حياة زوجته أمام والدتها وأطفاله بطريقة وحشية في الغربية

لحظة اغتيال "أم فهد" أمام منزلها ورد فعل شقيقها بعد حضور الشرطة

أول رد تركي على نشر وزير خارجية إسرائيل صورة مسيئة لـ أردوغان

ريهام سعيد تنهار من البكاء: مش هعمل كده تاني

حسام البدري: شيكابالا كان قريباً من الانضمام للأهلي وهذا ما حدث

صدمة للجميع.. وفاة ملاكم عالمي بالضربة القاضية

ريهام سعيد تنهار من البكاء: مش هعمل كده تاني

IMG-20240428-WA0015
ريهام سعيد
الأحد، 28-04-2024 11:43 ص

علقت الإعلامية ريهام سعيد، مجدداً على إجرائها عملية التجميل الأخيرة، التي تحدثت عن فشلها.
وقالت ريهام في مقطع فيديو:"أنا مش هعمل جراحات تاني عشان ده وجه بايظ ومفيش دكتور هيعرف يعمل فيه حاجة وأنا ماكنتش رايحة أغير شكلي".
وأضافت: هروح لدكتور عينين عشان عيني بايظة والبربشة اللي عندي لكن أنا مش بعمل جراحة تجميل، توبة، مشيرة: كنت رايحة أسأله أعمل حقنتين فيلر عشان خسيت فالدكتور قالي لازم عملية وأقنعني أن العملية هي الحل الجذري.
وزادت: أنا موجوعة من الافتراء، لافتة: على الأقل ممكن أدهن نفسي وأبقى معقولة بس كانت نعمة إن الواحد ينزل غاسل وشه.
وواصلت: جمهوري اللي عارفني كان عارف إني بنزل بقالي 25 سنة من غير مكياج، دلوقتي مقدرش أنزل كده إزاي.
وسخرت من كلام طبيب التجميل اللبناني، قائلة: أنا نصبت عليه في 15 ألف دولار رحت ضربت نفسي سكينتين وبوظت عيني وضيعت نظري وخليت نفسي ببربش عشان ما اديلوش 15 ألف دولار.

إقرأ ايضا

IMG-20240428-WA0008

"مع كل راجل ليلتين".. ميار الببلاوي ترد على اتهامات داعية شهير وتتعرض للإغماء على الهواء

IMG-20240428-WA0003

أول تعليق من مها الصغير على أنباء طلاقها من أحمد السقا

IMG-20240428-WA0013

ينهي حياة زوجته أمام والدتها وأطفاله بطريقة وحشية في الغربية