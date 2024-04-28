ينهي حياة زوجته أمام والدتها وأطفاله بطريقة وحشية في الغربية

الأحد، 28-04-2024
12:46 م
أقدم رجل على قتل زوجته ب 8 طعنات نافذة، أمام والدتها داخل منزل حماته وأمام أطفاله، بقرية بنوفر بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت أخطارا بورود بلاغا يفيد وقوع جريمة
قتل بقرية بنوفر بدائرة مركز كفر الزيات وأنباء عن وفاة سيدة.
وتبين أن زوج قتل زوجته وتدعي"بسمة.ا" 32 سنة، - ربة منزل داخل منزل والدتها بقرية بنوفر بدائرة مركز كفر الزيات ، بـ 8 طعنات قاتلة فى أنحاء متفرقة بالجسد أمام والدتها وأطفاله الثلاثة بسبب خلافات زوجية
ومالية بينهما.
جري تحرير محضر واخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.