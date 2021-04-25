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مقتل طبيب على يد زوج خادمته بسبب ما فعله مع زوجته

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أرشيفية
 
الأحد، 25-04-2021 11:03 ص

لقى طبيب بشري بالمعاش، حتفه إثر إصابات بالغة تتمثل في حرج  قطعي بالرقبة، وجرح قطعي بذراع اليد اليمني، ليقع جثة هامدة بداخل غرفة المعيشة بجوار السرير.
وبإجراء التحريات السرية وفحص الكاميرات بمكان الواقعة، تبين أن ارتكاب الواقعة جاء لقيام المجني عليه بالتحرش اللفظي بزوجة أحد الأشخاص أثناء عملها لديه بمحل سكنه، لينتقم منه زوجها و يقتله، بحسب صحيفة “الوطن”.
وبمواجهة المتهم، أقر أنه وراء ارتكاب واقعة قتل المجني عليه بقصد سرقته والانتقام منه على التحرش اللفظي بزوجته والتي كانت تعمل خادمة طرف المجني عليه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وإحالته للنيابة العامة التي قررت إحالته لمحكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها عليه بإحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي وتحديد جلسة 4 مايو، للنطق بالحكم عليه.




 

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