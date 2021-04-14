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هتكا عرض 6 فتيات.. إحالة الطبيب مايكل فهمي وزوجته للجنايات

مايكل فهمي وزوجته
أرشيفية
 
الأربعاء، 14-04-2021 08:59 م محمد فضل
أحالت النيابة العامة الطبيب مايكل فهمي وزوجته، إلى محكمة الجنايات بعد انتهاء التحقيقات معهما بتهمة هتك عرض 6 قاصرات، بطريق التحيُّل؛ باستغلال صغر عمرهن، واستدراجهن إلى مسكنه، وعيادة خاصة له في مصر الجديدة وهتكه عرضهن بالقوة، بإيهامهن باحتياجهن للعلاج.

بدأت القضية ضد الطبيب النفسي مايكل فهمي في صيف 2018، وتبين من تحقيقات النيابة، أن المتهم نفذ الجريمة من خلال استدراجهن في شقته بحضور زوجته، التي كانت تطمئن الضحايا، وعند دخولهن غرفة الكشف في الشقة أو العيادة، كانت تخرج منها بينما كان زوجها يتحرش بالمجني عليهن، ويهتك عرضهن بالقوة، حيث كانت اللقاءات الأولى داخل شقته، مدعيًا أن ذلك في مصلحة المرضى النفسيين، حتى يخرجن بعيدًا عن أجواء الروتين في العيادة، وخلال وجود الفتيات كان يقوم بتقبيلهن واحتضانهن.

هذا وأوضحت التحقيقات، أن الطبيب المتهم كان يوهم الفتيات بالعلاج بالأحضان والحقنة الشرجية، وأنه كان يتحسس مواضع عفة المجني عليهن، ويتحرش بهن بالقوة، مدعيًا أنها طريقة جديدة للعلاج، لافتة إلى أن المتهم استمر في تلك الجريمة حتى تحدثت عدد من الفتيات عن حيل المتهم الإجرامية.
 

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