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مجددا الأمن يقبض علي طفل المرور و 4 من أصدقائه

طفل المرور
طفل المرور
 
الإثنين، 02-11-2020 12:26 م متابعات- أمينة عبد العال
ألقي رجال المباحث بالقاهرة القبض علي " طفل المرور " قائد السيارة المرسيدس لاتهامه بالتنمر و 4 من أصدقائه علي رجل شرطة بمنطقة المعادي بسبب فيديو تنمر جديد انتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت النيابة العامة قررت إخلاء سبيل مالك السيارة إذا ما سدد ضمان مالي قدره 10 آلاف جنيه علي ذمة التحقيقات و جار استكمالها باستجواب من كان بصحبة الطفل المتهم بالسيارة وقت الواقعة وطلبت تحريات المباحث حولها ، حسبما نشرت " اليوم السابع " .
جدير بالذكر أن النائب العام المستشار حمادة الصاوي،  أصدر أمر بالتحقيق في واقعة تعدي طفل على فرد شرطة مرور خلال بيان أصدره، حيث كانت  " وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام" بعد رصد تداول لمقطع مصور لطفل يقود سيارة استوقفه فرد شرطة بالإدارة العامة للمرور لسؤاله عن تراخيص السيارة والقيادة،  وأساء الطفل إليه وتعدى عليه، وبعرض الأمر على النائب العام، أمر بالتحقيق في الواقعة واتخاذ اللازم قانونًا.
 

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