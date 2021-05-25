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ذبح زوجته في شبرا الخيمة بعد أن رأى في المنام أنها تخونه

ذبح زوجته في شبرا الخيمة
ذبح زوجته في شبرا الخيمة
Native
الثلاثاء، 25-05-2021 09:21 م محمد فضل
شهدت منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، جريمة مروعة كادت تذهب ضحيتها أم تعرضت لمحاولة قتل ذبحا أمام أطفالها، من قبل زوجها.

فقد تمكن عدد من الأشخاص من القبض على المتهم متجهين لتسليمه بعدما حاول الهرب إثر ارتكاب الجريمة البشعة، حيث يدعى”محمد ص”، 37 سنة.
وكان المتهم في حالة انهيار وملابسه ملطخة بالدماء ممسكا في يده مصحفاً، حيث كشف شاهد عيان تفاصيل ما حدث وقت وقوع الجريمة، مشيراً إلى أن المتهم عند استيقاظه من النوم ذهب إلى زوجته وقال لها: ” أنا عرفت كل حاجة.. ” قبل أن يحاول قتلها ذبحا من رقبتها بسلاح أبيض.

وأضاف الشاهد أن الزوجة تدعى “أمل”، وهي ربة منزل، ومعروف عنها حسن السمعة، مشيرا إلى أن زوجها كان يتشاجر معها باستمرار فضلا عن تصرفاته المريبة التي ظهر بها مؤخرا.

وفجر مصدر أمني مفاجأة، إذ قال إن المتهم أدلى أثناء التحقيقات بكلام غريب ومما جاء فيه: “أثناء نومي.. حلمت بأن زوجتي تخونني لذلك عقدت العزم على التخلص منها”.

وأشار المصدر إلى أن الزوجة مازالت علي قيد الحياة داخل غرفة العناية المركزة بإحدى مستشفيات المحافظة.
 

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